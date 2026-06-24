Planen underkändes en timme innan matchen – flyttas

Arkivbild av Uppsalas målvakt Milla-Maj Majasaari under måndagens damallsvenska match mot mellan FC Rosengård på Malmö IP.

Den damallsvenska match IK Uppsala skulle ha spelat mot BK Häcken var tänkt att äga rum på Lötens IP klockan 18.00. Men konstgräsmattan underkändes med mindre än en timme kvar till avspark, rapporterar UNT.

Efter ett febrilt sökande efter en ersättningsplan står det nu klart att matchen flyttas till Bälinge IP med avspark klockan 19.15, enligt UNT:s reporter på plats.

– Löten går inte att spela på. Hoppas det löser sig. Bälinge är i alla fall nära hem för mig, säger Uppsalaspelaren Älvali Lindström.

Från början var det tänkt att matchen skulle spelas på Studenternas IP, Uppsalas egentliga hemmaplan, men där håller konstgräset på att läggas om.

Felicia Schröder spelar sin sista match i Häcken i kväll, påpekar Expressen. Sedan flyttas hon till Real Madrid.