Polisen i Köpenhamn söker vittnen till dödsmisshandeln
Dansk polis söker vittnen till dödsmisshandeln av den svenske polisen Christian Zedig i Köpenhamn på tisdagskvällen, rapporterar danska medier.
Polisen utreder fortfarande omständigheterna kring misshandeln, inklusive huruvida fler än en gärningsman varit inblandad.
”Om det finns några vittnen som bevittnade händelsen eller som har information om fallet vill vi gärna höra från dem”, skriver polisen i ett mejl till nyhetsbyrån Ritzau.
Våldsdådet i Köpenhamn — det gäller saken
- Den svenske polisen Christian Zedig misshandlades till döds under ett VM-event på Islands Brygge i Köpenhamn i tisdags.
- En misstänkt gärningsman, tidigare dömd för mordförsök, greps efter att ha överlämnat sig till dansk polis. Han har häktats men nekar till brott.
- Händelsen har lett till politiska krav på att stoppa VM-visningar i området, men arrangörerna har valt att fortsätta evenemangen med förstärkt säkerhet.
- Statsminister Ulf Kristersson och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har uttryckt sorg och medkänsla med Zedigs familj och kollegor.
- Inför matchen mellan Norge och Brasilien hölls en tyst minut på Islands Brygge för att hedra Christian Zedig. Den visades även i dansk tv.
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