Polisen i Köpenhamn söker vittnen till dödsmisshandeln

Polisen på plats i Islands Brygge i Köpenhamn efter dödsmisshandeln.

Dansk polis söker vittnen till dödsmisshandeln av den svenske polisen Christian Zedig i Köpenhamn på tisdagskvällen, rapporterar danska medier.

Polisen utreder fortfarande omständigheterna kring misshandeln, inklusive huruvida fler än en gärningsman varit inblandad.

”Om det finns några vittnen som bevittnade händelsen eller som har information om fallet vill vi gärna höra från dem”, skriver polisen i ett mejl till nyhetsbyrån Ritzau.