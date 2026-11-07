På måndag väntas den brittiske skådespelaren Russell Brand dömas till ett långt fängelsestraff för våldtäkt och sexuella övergrepp. Londonpolisen väntar sig att ännu fler personer ska träda fram med nya anklagelser mot Brand, enligt uppgifter till The Guardian.

Metropolitans polischef Mark Rowley säger att det kan finnas många fler offer bland de anmälningar som kommit in. Enligt uppgifter rör det sig om minst tio personer.

– Vi har ytterligare två personer som har trätt fram och vill berätta sina historier, och därför utreder vi två våldtäktsfall. Jag skulle inte bli förvånad om många, många fler träder fram, och vi är öppna för det, säger Rowley.