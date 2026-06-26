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Victor Nilsson Lindelöf. Akrivbild. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

”Positiv energi” i svenska laget efter avancemanget

Av Tor Gasslander
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Stämningen i den svenska fotbollstruppen är helt annorlunda efter nattens kryss mot Japan än efter den förnedrande förlusten mot Nederländerna. Det uppger flera av spelarna i intervjuer med TT.

– Vi har en positiv energi i gruppen och kan vi bara fortsätta bygga vidare på den kan vi nog göra bra saker i framtiden också, säger lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf.

Viktor Gyökeres säger att laget är redo och att man ”vill gå så långt som möjligt”.

Vilket lag Sverige möter i sin sextondelsfinal är fortfarande oklart, men mycket tyder på att det blir Norge eller Frankrike.

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TT
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaVictor Nilsson LindelöfViktor GyökeresFotbollHerrlandslaget i fotboll