”Positiv energi” i svenska laget efter avancemanget
Stämningen i den svenska fotbollstruppen är helt annorlunda efter nattens kryss mot Japan än efter den förnedrande förlusten mot Nederländerna. Det uppger flera av spelarna i intervjuer med TT.
– Vi har en positiv energi i gruppen och kan vi bara fortsätta bygga vidare på den kan vi nog göra bra saker i framtiden också, säger lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf.
Viktor Gyökeres säger att laget är redo och att man ”vill gå så långt som möjligt”.
Vilket lag Sverige möter i sin sextondelsfinal är fortfarande oklart, men mycket tyder på att det blir Norge eller Frankrike.
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