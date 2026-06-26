”Positiv energi” i svenska laget efter avancemanget

Stämningen i den svenska fotbollstruppen är helt annorlunda efter nattens kryss mot Japan än efter den förnedrande förlusten mot Nederländerna. Det uppger flera av spelarna i intervjuer med TT.

– Vi har en positiv energi i gruppen och kan vi bara fortsätta bygga vidare på den kan vi nog göra bra saker i framtiden också, säger lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf.

Viktor Gyökeres säger att laget är redo och att man ”vill gå så långt som möjligt”.

Vilket lag Sverige möter i sin sextondelsfinal är fortfarande oklart, men mycket tyder på att det blir Norge eller Frankrike.