Positivt svenskt VM-besked – alla tränar inför lördag

Alla spelare i den svenska landslagstruppen är friska och tränar som vanligt inför lördagens gruppspelsmatch mot Nederländerna. Det meddelar herrlandslaget under torsdagen, skriver Expressen.

– Planen är att alla ska träna för fullt, säger presschefen Petra Thorén.

Under onsdagen genomförde anfallsstjärnan Alexander Isak träningen på egen hand, enligt ett ”individuellt återhämtningsprogram” efter segern mot Tunisien.