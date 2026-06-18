ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf och Ken Sema. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Positivt svenskt VM-besked – alla tränar inför lördag

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Alla spelare i den svenska landslagstruppen är friska och tränar som vanligt inför lördagens gruppspelsmatch mot Nederländerna. Det meddelar herrlandslaget under torsdagen, skriver Expressen.

– Planen är att alla ska träna för fullt, säger presschefen Petra Thorén.

Under onsdagen genomförde anfallsstjärnan Alexander Isak träningen på egen hand, enligt ett ”individuellt återhämtningsprogram” efter segern mot Tunisien.

Presschefen: ”Inga men”
Expressen
I dag, torsdag, har truppen börjat ladda inför Nederländerna
www.fotbollskanalen.se
Matchen mot Nederländerna spelas i Houston, Texas
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Högt tryck på TV4 Play inför matchen mot Nederländerna
www.fotbollskanalen.se
Svenske Anthony Elanga chockade reportern med att prata nederländska
video · Sveriges Television
Annons
Sommarweekend hos Elite – upp till 30% rabatt
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMSveriges VM-resaAlexander IsakHerrlandslaget i fotbollFotboll