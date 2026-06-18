Positivt svenskt VM-besked – alla tränar inför lördag
Alla spelare i den svenska landslagstruppen är friska och tränar som vanligt inför lördagens gruppspelsmatch mot Nederländerna. Det meddelar herrlandslaget under torsdagen, skriver Expressen.
– Planen är att alla ska träna för fullt, säger presschefen Petra Thorén.
Under onsdagen genomförde anfallsstjärnan Alexander Isak träningen på egen hand, enligt ett ”individuellt återhämtningsprogram” efter segern mot Tunisien.
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