Potter: ”Älskar Isak Hien – skyll på mig i stället”

Mittbacken Isak Hien, som kritiserats för sin insats i VM-matchen mot Nederländerna, tas i försvar av förbundskaptenen Graham Potter. Det rapporterar Aftonbladet.

– Jag älskar Isak Hien – jag bryr mig inte om vad någon säger. Så länge jag är här spelar han, säger han under en pressträff.

Förbundskaptenen riktar kritik mot ”pajkastningen” i sociala medier. Han säger att han förstår att folk letar en syndabock efter en dålig match, men att om någon ska skuldbeläggas är det han – inte Isak Hien.

– Vi vinner och förlorar tillsammans som ett lag, säger han.