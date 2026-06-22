Potter: ”Älskar Isak Hien – skyll på mig i stället”
Mittbacken Isak Hien, som kritiserats för sin insats i VM-matchen mot Nederländerna, tas i försvar av förbundskaptenen Graham Potter. Det rapporterar Aftonbladet.
– Jag älskar Isak Hien – jag bryr mig inte om vad någon säger. Så länge jag är här spelar han, säger han under en pressträff.
Förbundskaptenen riktar kritik mot ”pajkastningen” i sociala medier. Han säger att han förstår att folk letar en syndabock efter en dålig match, men att om någon ska skuldbeläggas är det han – inte Isak Hien.
– Vi vinner och förlorar tillsammans som ett lag, säger han.
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