Potter: Ingen skam att förlora mot Frankrike

Sverige gick till VM utan att ha vunnit en enda kvalmatch i kvalet. Förbundskapten Graham Potter är stolt över det sätt Sverige hanterade mästerskapet i Nordamerika. I en intervju i TV4 säger han att det finns mycket positivt att ta med sig.

– Det finns ingen skam med att förlora mot en motståndare på denna nivå, säger han om franska landslaget.

Potter ser med tillförsikt mot det som väntar det svenska landslaget, inte minst baserat på vad som varit under de senaste fem veckorna.

– Spelarna blir bättre av en sådan här erfarenhet, de måste fortsätta växa och vinna matcher, säger han.

Nästa stora utmaning för det svenska landslaget är kvalet till EM 2028.