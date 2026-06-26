Potter: Om bytena inte hade funkat hade ni dödat mig
Den svenske förbundskaptenen Graham Potter gjorde tre stora byten i sin startelva inför nattens 1-1-match mot Japan. Så här i efterhand är han beredd att medge att det var riskabelt, skriver Aftonbladet.
– Om jag gjort de här bytena och inte vunnit matchen ... då kommer ni (journalister) och alla experter döda mig. Jag har varit med tillräckligt länge i fotbollen för att veta det. Men jag försöker ändå göra det som känns rätt, säger Potter till tidningen.
1-1 mot Japan i natt innebär att Sverige går vidare till sextondelsfinal.
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