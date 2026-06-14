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Förbundskapten Graham Potter under Sveriges sista träning inför premiären. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Potter om kritikerna: ”De har inte intelligensen”

Av Linnea Järkstig
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När förbundskapten Graham Potter tog Sverige till VM hyllades han brett – äntligen var blågult tillbaka i ett stort mästerskap. Men när han presenterade VM-truppen haglade kritiken.

Både tv-experter och profiler som John Guidetti ifrågasatte hans uttagningar efter att han lämnat stora spelare utanför, skriver Expressen.

– Problemet för de flesta människor som analyserar fotboll är att de inte har intelligensen, säger han i en intervju med tidningen.

Potter menar att det är ”väldigt enkelt” att ta ut alla som spelar på högsta nivå, men att det finns andra dimensioner som spelar roll, som erfarenhet, personligheter, ålder och annat.

Graham Potter: ”Man måste först och främst stå stabilt i det man är. Det är startpunkten”
Expressen
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www.fotbollskanalen.se
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TT
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaGraham PotterJohn GuidettiFotboll