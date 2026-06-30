Potter: Vi behöver göra några mindre förändringar

Sverige har överraskat Frankrike med ett mer offensivt spel än vad många trott. Det har resulterat i en del omställningar från Frankrike.

Men förbundskapten Graham Potter ser gärna att Sverige flyttar fram positionerna ytterligare i andra halvlek, säger han i halvtid till TV4.

– Vi har haft våra lägen och är besvikna över målet, men vi behöver göra mer, vi behöver attackera och våga ha bollen mer, säger han.

Han säger sig vara nöjd med den omedelbara reaktionen efter Kylian Mbappés mål, och hoppas att den svenska truppen kan komma ut med samma anda i andra halvlek.

– Vi behöver göra några mindre förändringar, men det är viktigt att komma ihåg att vi också spelar mot ett bra lag.