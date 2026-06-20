Potter: ”Vill bjuda på show – vill spela bra”
Om ett par timmar är det avspark i VM-matchen mellan Sverige och Nederländerna. Förbundskapten Graham Potter säger till Sportbladet att han är medveten om förväntningarna på hemmaplan.
– Vi vill bjuda på show, vi vill spela bra och vi vill självklart vinna matchen.
Bland hoten i laget man ställs emot pekar lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf på mittbacken Virgil van Dijk.
– Jag tror att alla vet vilken ”power” han har på fasta situationer, säger han till TT.
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