Potter: ”Vill bjuda på show – vill spela bra”

Om ett par timmar är det avspark i VM-matchen mellan Sverige och Nederländerna. Förbundskapten Graham Potter säger till Sportbladet att han är medveten om förväntningarna på hemmaplan.

– Vi vill bjuda på show, vi vill spela bra och vi vill självklart vinna matchen.

Bland hoten i laget man ställs emot pekar lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf på mittbacken Virgil van Dijk.

– Jag tror att alla vet vilken ”power” han har på fasta situationer, säger han till TT.