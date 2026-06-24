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Graham Potter. (Matias Delacroix /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Potters dilemma mot Japan: ”Svårt att säga hur vi gör”

Av Anders Hovne
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Sverige kan gå vidare till sextondelsfinal i fotbolls-VM även vid förlust mot Japan. Men förlusten får i så fall inte bli för stor, vilket kan sätta förbundskapten Graham Potter i en svår sits, skriver TT.

Vid ett ettmålsunderläge kan det vara bättre för Sverige att hålla tillbaka i stället för att gå för en kvittering men samtidigt riskera att släppa in ytterligare ett mål. Men vad som är rätt beslut kommer inte stå klart förrän efter ett par dagar, när alla matcher är färdigspelade.

– Därför blir det väldigt svårt för mig att ge dig ett svar om vad vi kommer göra och hur, på frågan om hur hans tankar går inför matchen.

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Fotbolls-VMSveriges VM-resaGraham PotterHerrlandslaget i fotboll