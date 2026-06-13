Potters VM-besked: ”Alla spelare tillgängliga”
Förbundskapten Graham Potter kommer med glädjebesked inför Sveriges premiärmatch mot Tunisien: Samtliga i landslaget är spelklara.
– Alla är tillgängliga, säger Potter under en presskonferens på lördagskvällen.
Det har tidigare funnits oro kring backen Gabriel Gudmundsson, då han missade träningar i veckan på grund av sjukdom. Nu är han dock tillbaka på benen.
– Om han klarar träningen bra i dag, ska han kunna spela, fortsätter engelsmannen.
Lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf och flera spelare har haft problem med skador under säsongen. Men samtliga har blivit återställda inför VM.
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