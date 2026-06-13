Potters VM-besked: ”Alla spelare tillgängliga”

Förbundskapten Graham Potter kommer med glädjebesked inför Sveriges premiärmatch mot Tunisien: Samtliga i landslaget är spelklara.

– Alla är tillgängliga, säger Potter under en presskonferens på lördagskvällen.

Det har tidigare funnits oro kring backen Gabriel Gudmundsson, då han missade träningar i veckan på grund av sjukdom. Nu är han dock tillbaka på benen.

– Om han klarar träningen bra i dag, ska han kunna spela, fortsätter engelsmannen.

Lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf och flera spelare har haft problem med skador under säsongen. Men samtliga har blivit återställda inför VM.