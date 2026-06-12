Presidentkandidat vill se röstomräkning i Peru

Rösterna från söndagens presidentval är inte färdigräknade, men trots det kräver presidentkandidaten Roberto Sanchez redan nu en omräkning, skriver AFP.

Hans rival, den konservativa kandidaten Keiko Fujimori, tros leda med några hundra röster och marginalen mellan seger och förlust är därmed minimal.

Med lite drygt en procent av rösterna kvar att räkna, mäts ledningen till Fujimoris fördel till några tusendelar av en procent.

– Jag föreslår att vi tillsammans gör en rejäl genomgång, en omräkning av hela processen, särskilt på de platser där det funnits diskussioner om brister, sa Sanchez vid en presskonferens på fredagen.