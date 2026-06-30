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Prins Oscar och prins Daniel är på plats i USA för att se Sveriges match mot Frankrike. (LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Prins Daniel är optimistisk: ”Allting kan hända”

Av Jacob Ruderstam
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Prins Daniel är optimistisk inför kvällens sextondelsfinal mot Frankrike. Prinsen är på plats i USA och säger till TV4 Nyheterna att Paraguays skrällseger mot Tyskland under måndagen är ett gott tecken.

– Allt kan hända.

Prinsen hyllar också det svenska laget som har tagit sig till VM trots ett svagt kval.

– Vi bygger någonting fint. En seger och en oavgjord hittills får vi vara nöjda med.

Prinsen: ”Allt kan hända”
Expressen
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Aftonbladet
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