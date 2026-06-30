Prins Daniel är optimistisk: ”Allting kan hända”

Prins Oscar och prins Daniel är på plats i USA för att se Sveriges match mot Frankrike.

Prins Daniel är optimistisk inför kvällens sextondelsfinal mot Frankrike. Prinsen är på plats i USA och säger till TV4 Nyheterna att Paraguays skrällseger mot Tyskland under måndagen är ett gott tecken.

– Allt kan hända.

Prinsen hyllar också det svenska laget som har tagit sig till VM trots ett svagt kval.

– Vi bygger någonting fint. En seger och en oavgjord hittills får vi vara nöjda med.