Prins Daniel är optimistisk: ”Allting kan hända”
Prins Daniel är optimistisk inför kvällens sextondelsfinal mot Frankrike. Prinsen är på plats i USA och säger till TV4 Nyheterna att Paraguays skrällseger mot Tyskland under måndagen är ett gott tecken.
– Allt kan hända.
Prinsen hyllar också det svenska laget som har tagit sig till VM trots ett svagt kval.
– Vi bygger någonting fint. En seger och en oavgjord hittills får vi vara nöjda med.
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