Prinsarna reser till USA för att stötta Sverige i VM
Prins Daniel och sonen prins Oscar korsar Atlanten för att heja på det svenska landslaget i tisdagens sextondelsfinal.
”Prins Daniel och prins Oscar närvarar vid matchen Sverige–Frankrike i New Jersey i morgon”, skriver Hovet i ett mejl enligt TT.
De båda prinsarna hälsade på laget under en av Sveriges träningar under VM-uppladdningen i Stockholm.
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