Prinsarna reser till USA för att stötta Sverige i VM

Arkivbild från början av juni: Prins Daniel och prins Oscar på plats när svenska herrlandslaget i fotboll tränar på Strawberry arena inför träningslandskamp mot Grekland.

Prins Daniel och sonen prins Oscar korsar Atlanten för att heja på det svenska landslaget i tisdagens sextondelsfinal.

”Prins Daniel och prins Oscar närvarar vid matchen Sverige–Frankrike i New Jersey i morgon”, skriver Hovet i ett mejl enligt TT.

De båda prinsarna hälsade på laget under en av Sveriges träningar under VM-uppladdningen i Stockholm.