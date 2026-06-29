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Arkivbild från början av juni: Prins Daniel och prins Oscar på plats när svenska herrlandslaget i fotboll tränar på Strawberry arena inför träningslandskamp mot Grekland. (Pontus Lundahl/TT)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Prinsarna reser till USA för att stötta Sverige i VM

Av Tomas Ekelund
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Prins Daniel och sonen prins Oscar korsar Atlanten för att heja på det svenska landslaget i tisdagens sextondelsfinal.

”Prins Daniel och prins Oscar närvarar vid matchen Sverige–Frankrike i New Jersey i morgon”, skriver Hovet i ett mejl enligt TT.

De båda prinsarna hälsade på laget under en av Sveriges träningar under VM-uppladdningen i Stockholm.

Sverige–Frankrike spelas klockan 23.00 på tisdag
TT
Sverige är nederlagstippade mot Frankrike
Sveriges Television
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaPrins DanielFotboll