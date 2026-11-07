Arkivbild: Clara Lidström, också känd som ”Underbara Clara”, hemma i Tvärålund.

Bland kritikerna mot den aggressiva utbyggnaden av datacenter finns bloggaren och författaren Clara Lidström. Hon menar att Sverige, särskilt norra Sverige, är attraktivt i sammanhanget och uppfattar det som att svenska politiker ofta är ”dumglada” när amerikanska techjättar visar intresse.

– Jag känner stor oro. Ska vi vara en koloni för resten av världen att plundra, säger Lidström och fortsätter:

– Vi söker på dumma saker som ”Vad ska jag laga till middag?” eller ”Vem skulle vinna en fajt mellan Lord Voldemort och Saruman?”. Och så ska våra naturresurser gå till det.

Lidström manar till eftertanke och ett större politiskt engagemang i frågan.