Statistikern Nate Silver, vars prognos inför amerikanska val ses som en av de mest pålitliga, skriver att en ”blå tsunami” väntar i morgondagens mellanårsval.

Den slutsatsen drar han efter att New York Times/Sienas senaste mätning visat att Demokraterna går mot seger i sju nyckeldelstater. Däribland i det blodröda republikanfästet Texas.

På sin Substack skriver Silver att hans prognosmodell ger Demokraterna en 80-procentig chans att överta kontrollen i senaten från Republikanerna.

”Även om Demokraterna skulle förlora ett par av de här valen – och jag tror faktiskt att det finns en del dåliga nyheter för dem i Alaska – kommer ingen demokrat att klaga om partiet lyckas vinna de fem översta valen i diagrammet”, skriver Silver till en bild som visar Demokraternas ledning i Michigan, Texas, Maine, Ohio och Kansas.