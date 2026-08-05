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En person röstar i Michigan på tisdagen. (Nic Antaya /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Progressiv kandidat besegrar högerkollegor i Michigan

Av Tor Gasslander
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Den progressiva kandidaten William Lawrence vinner det demokratiska primärvalet i delstaten Michigans sjunde distrikt. Det blir därmed han som får möta republikanen Tom Barrett i vad som väntas bli ett jämnt och viktigt val till representanthuset under mellanårsvalet i november.

Lawrence besegrade partikollegorna Bridget Brink och Matt Maasdam, som båda representerar demokraternas högerfalang. Själv är Lawrence en tidigare klimataktivist som beskrivs som en del av en vänstervåg inom Demokraterna. Hans kampanj har bland annat cirkulerat kring motstånd mot utbyggnaden av datacenter.

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Kritiker menar att Lawrences progressiva politik inte kommer att funka i mellanårsvalet
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