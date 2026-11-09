Google ska bygga Sveriges största datacenter, som drar el som ett helt kärnkraftverk, i Torsboda industripark i Timrå. Många boende tycker att affären drivits igenom för snabbt och utan att de fått tillräcklig information.

– Det har varit mycket hysch-hysch med det här. Men kommunen har agerat på det här sättet tidigare, vid andra stora investeringar, säger Eva som bor granne med industriparken.

Etableringen väntas leda till långt färre jobb än kommunens ursprungliga mål på 2 000 till 4 000. Att de ändå väljer att gå vidare med planen beror på uteblivna investeringar från batteriindustrin, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Valet stod inte mellan tusentals jobb i batteriindustrin och Google, utan mellan att vänta på en osäker etablering eller ta vara på en konkret möjlighet.