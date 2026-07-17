Protestledare anklagar Syrskyjs krets för att försöka tysta protesterna

Personer i Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyjs närhet försöker skrämma demonstranter till att avbryta protesterna mot petningen av den tidigare försvarsministern Mychajlo Fedorov. Det säger en av de ledande profilerna bakom protesterna, Dmytro Koziatynskyj, till Kyiv Independent.

Beslutet att avsätta Fedorov har varit mycket impopulärt i Ukraina och protesterna har i allt större utsträckning riktats mot Syrskyj, sedan det framkommit att president Volodymyr Zelenskyjs beslut bottnade i motsättningar mellan de två.

Koziatynskyjs tidigare befälhavare, Alina Mychajlova, uppger på sociala medier att USF-enheten kontaktat henne och krävt att få veta vilken enhet han tjänstgjorde vid på grund av att han publicerat inlägg om protesterna och uppmanat människor att delta.

– Jag vet att befälet för min tidigare bataljon fick förfrågningar från högre ort om var jag befann mig, trots att jag har varit civil i över ett år, säger Koziatynskyj.