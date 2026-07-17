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Volodymyr Zelenskyj. (Cornelius Poppe / NTB)
Ryska invasionenUkrainas svar

Kyiv Independent: ”Kan vara krigets största misstag”

Av Emma Hedlin
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Volodymyr Zelenskyjs beslut att sparka den populäre försvarsministern Mychajlo Fedorov har utlöst en våg av protester runt om i Ukraina. Nu stämmer en av landets största nyhetssajter, Kyiv Independent, in i kritiken.

I en ledartext kallar tidningen Zelenskyjs beslut för ett av de mest skadliga under kriget mot Ryssland. Anledningen är att Fedorov, efter bara ett halvår på posten, har varit den främsta drivkraften för att vända kriget till Ukrainas fördel.

Tidningen skriver att Fedorov förstått att en liten ukrainsk armé aldrig kan slå en stor rysk. Därför har han satsat på utveckling av drönare och förfinat Ukrainas anfall – vilket har satt press på Ryssland.

”Ukraina vill ha en trygg och varaktig fred”, står det i ledaren.

”Att avsätta den person som just nu gör detta möjligt är ett allvarligt misstag.”

Genom att avsätta Fedorov riskerar Zelenskyj att vända kriget till Rysslands fördel
ledare · kyivindependent.com

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