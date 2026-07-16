Tidigare energi-vd blir ny premiärminister i Ukraina

Ukrainas parlament har utsett Serhij Koretskyj till ny premiärminister, rapporterar ukrainska medier.

Koretskyj är före detta vd för det statliga energibolaget Naftogaz. Han efterträder Julia Svyrydenko som lämnade i helgen i samband med en större omstrukturering av Volodymyr Zelenskyjs regering.

Koretskyj godkändes med stor majoritet – 289 röstade för, en emot, sju avstod och 21 ledamöter deltog inte, skriver Kyiv Independent.

Zelenskyjs senaste ommöblering har fått stor uppmärksamhet. Inte minst efter att den populära försvarsministern Mychajlo Fedorov fått lämna efter bara ett halvår.