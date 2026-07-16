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Serhij Koretskyj . (Evgeniy Maloletka/AP)
Ryska invasionenUkrainas svar

Tidigare energi-vd blir ny premiärminister i Ukraina

Av Emma Hedlin
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Ukrainas parlament har utsett Serhij Koretskyj till ny premiärminister, rapporterar ukrainska medier.

Koretskyj är före detta vd för det statliga energibolaget Naftogaz. Han efterträder Julia Svyrydenko som lämnade i helgen i samband med en större omstrukturering av Volodymyr Zelenskyjs regering.

Koretskyj godkändes med stor majoritet – 289 röstade för, en emot, sju avstod och 21 ledamöter deltog inte, skriver Kyiv Independent.

Zelenskyjs senaste ommöblering har fått stor uppmärksamhet. Inte minst efter att den populära försvarsministern Mychajlo Fedorov fått lämna efter bara ett halvår.

Nominerades av Zelenskyj i går
kyivindependent.com
Koretskyjs prioriteringar: Ukrainas försvar, ekonomisk stabilitet och EU
Reuters  · Ofta betalvägg
Demonstranter rasar efter att försvarsministern fått lämna: ”Ta tillbaka Fedorov”
www.pravda.com.ua
Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår (12 juli)
kyivindependent.com
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