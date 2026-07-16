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En ukrainsk soldat håller utkik efter drönare i Donetskregionen den 10 juli 2026. Fotot är tillhandahållet av Ukrainas 93:e mekaniserade brigad. (Iryna Rybakova /AP/TT)
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Expert: Inte rätt att byta ut Fedorov – skapar mer kaos

Av Emma Hedlin
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Volodymyr Zelenskyjs beslut att byta ut försvarsminister Mychajlo Fedorov efter bara ett halvår får kritik från flera håll.

Den politiska analytikern Volodymyr Fesenko säger till Kyiv Independent att Fedorov borde få stanna för att färdigställa de reformer han redan påbörjat.

– Jag tycker inte att det är rätt att byta ut försvarsministern var sjätte månad. Det finns inga grundläggande invändningar mot Fedorov. Ett nytt byte – oavsett vem som tar över – skulle bara skapa ännu mer kaos, säger Fesenko.

Enligt den officiella förklaringen får Fedorov gå som en del i en större omstrukturering av den ukrainska regeringen. Källor till ukrainska Pravda uppger dock att den verkliga orsaken är en konflikt mellan Fedorov och landets överbefälhavare Oleksandr Syrskyj – något Zelenskyj inte kunde tolerera längre.

Under Fedorovs tid har Ukraina haft framgångar på slagfältet, vilket har gjort honom populär
kyivindependent.com
Källor: Fedorov och Syrskyj lever i två olika världar
www.pravda.com.ua
Avgången har utlöst protester runt om i Ukraina
www.pravda.com.ua
Draget får kritik från oppositionen, tankesmedjor och online
www.theguardian.com
Zelenskyj möblerade om regeringen efter korruptionsanklagelser i januari
TT
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