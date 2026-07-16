Demonstranter rasar efter att försvarsministern fått lämna: ”Ta tillbaka Fedorov”

Protester har brutit ut i flera ukrainska städer efter att landets försvarsminister Mychajlo Fedorov fått sparken efter bara ett halvår på posten. Enligt ukrainska Pravda har flera hundra personer samlats i närheten av regeringsbyggnaden i Kyiv.

Demonstranterna håller upp skyltar med budskap som ”Ta tillbaka Fedorov” och ”Ändra inte något som fungerar”. Slagord som ”Skäms!” och ”Fedorov är vår försvarsminister” hörs också, enligt tidningens reporter.

Fedorov är den senaste ministern som fått lämna sin post i Zelenskyjs omorganisering av regeringen. Draget har fått kritik av soldater, veteraner och företrädare för civilsamhället som menar att Ukraina förlorar en av sina mest effektiva makthavare utan någon vettig förklaring, skriver Kyiv Independent.

Det är oklart om Fedorov kommer få någon ny roll i Zelenskyjs regering.