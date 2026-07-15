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Ukrainas försvarsminister Mychajlo Fedorov. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Ukrainas försvarsminister ryker i Zelenskyjs ommöblering

Av Hedda Hallsenius
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Ukrainas försvarsminister Mychajlo Fedorov får lämna sin post efter bara ett halvår, rapporterar flera medier.

Han är den senaste ministern som får avgå i president Volodymyr Zelenskyjs omorganisering av regeringen.

I ett inlägg på Telegram skriver Fedorov att det har varit ”en stor ära” att tjäna det ukrainska folket.

Det är oklart om Fedorov kommer att få en ny post i Zelenskyjs regering. Fedorov har gjort sig populär bland många då Ukraina under hans tid som försvarsminister sett framsteg på slagfältet och minskad korruption.

Källor: Nuvarande inrikesministern har erbjudits posten som försvarsminister
kyivindependent.com
Draget får kritik från oppositionen, tankesmedjor och online
www.theguardian.com
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TT
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