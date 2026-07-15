Ukrainas försvarsminister ryker i Zelenskyjs ommöblering

Ukrainas försvarsminister Mychajlo Fedorov får lämna sin post efter bara ett halvår, rapporterar flera medier.

Han är den senaste ministern som får avgå i president Volodymyr Zelenskyjs omorganisering av regeringen.

I ett inlägg på Telegram skriver Fedorov att det har varit ”en stor ära” att tjäna det ukrainska folket.

Det är oklart om Fedorov kommer att få en ny post i Zelenskyjs regering. Fedorov har gjort sig populär bland många då Ukraina under hans tid som försvarsminister sett framsteg på slagfältet och minskad korruption.