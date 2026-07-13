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Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko. (Mindaugas Kulbis /AP/TT / AP)
Ryska invasionenUkrainas svar

Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår

Av Hedda Hallsenius
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Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko har officiellt lämnat in sin avgångsansökan till parlamentet, uppger talmannen Ruslan Stefantjuk enligt Reuters.

Hennes avgång, efter bara ett år på posten, är en del av en regeringsombildning som enligt president Volodymyr Zelenskyj krävs när Ukraina förändrar sin politiska strategi.

Parlamentet kommer att titta på ärendet i närtid i enlighet med etablerade rutiner, skriver Ruslan Stefantjuk i ett inlägg på X.

Processen att etablera en ny regering kan inledas redan i morgon.

Ukrainas talman Ruslan Stefantjuk på X
x.com
Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
Svyrydenko har varit premiärminister sedan sommaren 2025
kyivindependent.com
Någon ersättare har inte presenterats än
TT
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