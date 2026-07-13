Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår

Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko har officiellt lämnat in sin avgångsansökan till parlamentet, uppger talmannen Ruslan Stefantjuk enligt Reuters.

Hennes avgång, efter bara ett år på posten, är en del av en regeringsombildning som enligt president Volodymyr Zelenskyj krävs när Ukraina förändrar sin politiska strategi.

Parlamentet kommer att titta på ärendet i närtid i enlighet med etablerade rutiner, skriver Ruslan Stefantjuk i ett inlägg på X.

Processen att etablera en ny regering kan inledas redan i morgon.