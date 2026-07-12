Zelenskyj möblerar om – premiärministern avgår

Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår i den regeringsombildning som president Volodymyr Zelenskyj presenterat under dagen, rapporterar Kyiv Independent.

Svyrydenko har varit premiärminister sedan sommaren 2025 och har erbjudits en ny roll där hon ska ansvara för ett ”viktigt område i relationerna med en nyckelpartner”, skriver TT.

Enligt Zelenskyj förändrar Ukraina sin politiska strategi, vilket kräver en förnyelse av regeringen.