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Julia Svyrydenko 2023. (Markus Schreiber / AP)
Ryska invasionenUkrainas svar

Premiärministerns sorti förvånar: ”Märklig situation”

Av Emma Hedlin
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Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenkos avgång efter bara ett år på posten har lett till spekulationer inom regeringspartiet om de verkliga motiven bakom beslutet, skriver Kyiv Independent.

Enligt president Volodymyr Zelenskyj är det en del av en regeringsombildning som krävs när Ukraina förändrar sin politiska strategi. Men beskedet ska ha kommit som en överraskning för flera partimedlemmar.

– Det är en märklig situation, säger en ledamot som inte ser någon uppenbar anledning till varför Svyrydenko skulle lämna.

– Det ser ut som ett förebyggande drag, fortsätter ledamoten.

Senast Zelenskyj genomförde en större regeringsombildning var i januari i år. Då fick bland annat stabschefen Andrij Jermak lämna efter en omfattande korruptionsskandal.

Svyrydenko har varit premiärminister sedan sommaren 2025
kyivindependent.com
Svyrydenkos avgång måste godkännas av parlamentet innan den kan träda i kraft
kyivindependent.com
Någon ersättare har inte presenterats än
TT
Zelenskyj på Telegram (ukrainska)
t.me
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Ryska invasionenUkrainas svarEuropaUkrainaVolodymyr ZelenskyjJulia SvyrydenkoUkrainsk politikAndrij Jermak