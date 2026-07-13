Premiärministerns sorti förvånar: ”Märklig situation”

Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenkos avgång efter bara ett år på posten har lett till spekulationer inom regeringspartiet om de verkliga motiven bakom beslutet, skriver Kyiv Independent.

Enligt president Volodymyr Zelenskyj är det en del av en regeringsombildning som krävs när Ukraina förändrar sin politiska strategi. Men beskedet ska ha kommit som en överraskning för flera partimedlemmar.

– Det är en märklig situation, säger en ledamot som inte ser någon uppenbar anledning till varför Svyrydenko skulle lämna.

– Det ser ut som ett förebyggande drag, fortsätter ledamoten.

Senast Zelenskyj genomförde en större regeringsombildning var i januari i år. Då fick bland annat stabschefen Andrij Jermak lämna efter en omfattande korruptionsskandal.