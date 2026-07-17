Maktkamp bakom beslutet att sparka försvarsministern

Volodymyr Zelenskyjs beslut att byta ut den populäre försvarsministern Mychajlo Fedorov grundar sig på en konflikt mellan Fedorov och Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyj. Det skriver flera medier.

Under en pressträff på torsdagen sa den avsatte ministern att han bett Zelenskyj att byta ut Syrskyj, som han anklagar för att ha motarbetat hans försvarsreformer.

Zelenskyj ska dock ha vägrat och i stället gjort sig av med Fedorov.

– Presidenten bör inte välja sida under ett krig. Men om parterna inte kan lösa konflikten, då måste jag göra det, sa Zelenskyj på torsdagskvällen.

35-årige Fedorov, med en bakgrund som techentreprenör, har gjort sig populär bland ukrainarna, bland annat på grund av framgångsrika drönarsatsningar.

Syrskyj beskrivs i sin tur som en militär av den gamla skolan: utbildad i Moskva, mycket erfaren men också en mer traditionell befälhavare, skriver Bloomberg.

Avskedandet av Fedorov har utlöst protester runt om i Ukraina.