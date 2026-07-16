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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Ukrainas svar

Säkerhetstjänstens chef blir ny försvarsminister

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utser den tillförordnade chefen för landets säkerhetstjänst, Jevhenij Chmara, till tillförordnad försvarsminister, rapporterar Reuters.

Presidenten ber nu parlamentet att godkänna Chmara.

”Jag har gett Jevhenij Chmara uppgiften att utföra ministerarbetet, fortsätta reformera försvarssektorn och säkerställa att Ukraina uppnår alla de resultat vi talat om”, skriver Zelenskyj i ett inlägg på Telegram.

Zelenskyj har fått skarp kritik från flera håll för sitt beslut att peta den tidigare försvarsministern Mychajlo Fedorov efter bara ett halvår på posten.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg

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Av Hedda Hallsenius
Publicerad:
Fedorov har gjort sig populär bland många …
www.pravda.com.ua
… då Ukraina har sett framsteg på slagfältet under hans tid
kyivindependent.com
Källor: Nuvarande inrikesministern erbjöds posten som försvarsminister
kyivindependent.com
Draget får kritik från oppositionen, tankesmedjor och online
www.theguardian.com
Zelenskyj möblerade om regeringen efter korruptionsanklagelser i januari
TT
I helgen meddelade Zelenskyj att premiärminister Julia Svyrydenko avgår
Reuters  · Ofta betalvägg
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