Säkerhetstjänstens chef blir ny försvarsminister

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utser den tillförordnade chefen för landets säkerhetstjänst, Jevhenij Chmara, till tillförordnad försvarsminister, rapporterar Reuters.

Presidenten ber nu parlamentet att godkänna Chmara.

”Jag har gett Jevhenij Chmara uppgiften att utföra ministerarbetet, fortsätta reformera försvarssektorn och säkerställa att Ukraina uppnår alla de resultat vi talat om”, skriver Zelenskyj i ett inlägg på Telegram.

Zelenskyj har fått skarp kritik från flera håll för sitt beslut att peta den tidigare försvarsministern Mychajlo Fedorov efter bara ett halvår på posten.