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Illustrationsbild. (David Cliff / AP)
Maktskiftet i Storbritannien

Pundet stärks när Burnham tar över Storbritannien

Av Magnus Eriksson
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Det brittiska pundet stärks något på måndagen inför att Andy Burnham officiellt tar över som premiärminister.

Pundet stärks med 0,13 procent mot dollarn och med 0,14 procent mot euron, rapporterar Reuters. Den brittiska valutan stärks även mot den svenska kronan. Ett pund kostar 13 kronor.

Marknaden gillar att den mittenlutande Shabana Mahmood väntas bli utsedd till den tunga posten som finansminister. Detta ses som en signal om att Burnham kommer att driva en relativt restriktiv finanspolitik.

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Pundet stärks när Burnham blir premiärminister
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Maktskiftet i StorbritannienAndy BurnhamStorbritannienEuropaMakroekonomiBrittisk politik