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Graceful i Sotji i Ryssland i maj 2015, samt positionen i Kattegatt under måndagen. ( Alexxx1979/Alexxx Malev (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) samt Marinetraffic.com)
Ryska invasionenPutins Ryssland

Putins lustjakt kryssar i Kattegatt – efter tre år under radarn

Av Olivia W Demred
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En ovanlig konvoj med tre ryska fartyg färdas genom Kattegatt mellan Danmark och Sverige under måndagen, rapporterar DR. Ett av fartygen är superyachten Graceful, som i internationella medier tidigare beskrivits som president Vladimir Putins privata lustjakt.

Vid midnatt passerade konvojen Stora Bält i danskt territorialvatten. Med nuvarande kurs och hastighet väntas fartyget passera Skagen vid 14-tiden.

Graceful har haft sin AIS-sändare avstängd sedan den 30 augusti 2022, kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sedan dess har fartyget varit osynligt i den öppna fartygsspårningen, men har observerats vid Sankt Petersburg i Östersjön.

Den danska marinen och den tyska kustbevakningen har turats om att följa konvojen sedan söndagsmorgonen. Det finns inga uppgifter om dess slutdestination.

Yachten eskorteras av en rysk jagare och ytterligare ett ryskt patrullfartyg
DR
Fartygets resa går att följa via öppna spårningssajter
karta · marinetraffic.com
Graceful är över 80 meter lång och värderas till runt 1,16 miljarder svenska kronor (2022)
Forbes
bakgrund
 
Graceful finns på USA:s sanktionslista mot Ryssland
Wikipedia (sv)
M/Y Kosatka, tidigare Graceful, är en superyacht tillverkad av Sevmasj i Ryssland och Blohm + Voss i Tyskland. Hon sjösattes 2013 och slutfördes året därpå. År 2022 pekade USA:s finansdepartement ut Rysslands president Vladimir Putin om att ha intressen i superyachten och att den hade lagts på finansdepartementets sanktionslista mot Ryssland. I augusti 2023 rapporterade nyhetsmedia om att Kosatka hade genomgått en ombyggnad värt 31 miljoner amerikanska dollar trots sanktioner. Kosatka designades både exteriört och interiört av H2 Yacht Design. Den är 81,5 meter lång och har kapacitet att ha tolv passagerare fördelat på sex hytter. Superyachten har också plats för 25 besättningsmän.
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