Putins lustjakt kryssar i Kattegatt – efter tre år under radarn

Graceful i Sotji i Ryssland i maj 2015, samt positionen i Kattegatt under måndagen.

En ovanlig konvoj med tre ryska fartyg färdas genom Kattegatt mellan Danmark och Sverige under måndagen, rapporterar DR. Ett av fartygen är superyachten Graceful, som i internationella medier tidigare beskrivits som president Vladimir Putins privata lustjakt.

Vid midnatt passerade konvojen Stora Bält i danskt territorialvatten. Med nuvarande kurs och hastighet väntas fartyget passera Skagen vid 14-tiden.

Graceful har haft sin AIS-sändare avstängd sedan den 30 augusti 2022, kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Sedan dess har fartyget varit osynligt i den öppna fartygsspårningen, men har observerats vid Sankt Petersburg i Östersjön.

Den danska marinen och den tyska kustbevakningen har turats om att följa konvojen sedan söndagsmorgonen. Det finns inga uppgifter om dess slutdestination.