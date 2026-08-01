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Rysslands president Vladimir Putin. (Alexander Kazakov /AP/TT / AP)
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Expert: Putin kan backa – om det blir politisk kris

Av Hedda Hallsenius
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Ukrainas attacker mot Rysslands energi och logistik märks för den ryska befolkningen, som behöver dras med bränsleransoner och strömavbrott. Men det är inte folkets missnöje som kommer att få Vladimir Putin att backa, säger Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet, till DN.

Men om Ukrainas attacker får tillräckligt kännbara effekter för Rysslands ekonomi och krigsinsats kan det leda till oro bland Putins elit, säger han.

– Det skulle kunna leda till politisk kris i Ryssland.

En sådan kris kan dessutom leda till att USA:s Donald Trump väljer att tydligt ta avstånd från Putin. Trump ser upp till auktoritära ledare, säger Hedenskog, men han gillar inte förlorare.

Hedenskog: Putin är beredd att gå hur långt som helst
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