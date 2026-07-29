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Pavel Durov 2017. Telegramgrundaren är född i Ryssland men bor i dag utomlands. (Tatan Syuflana / AP)
Putins Ryssland

FSB efterlyser Telegrams grundare – anklagas för terror

Av Louise Cassemar
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Ryska säkerhetstjänsten FSB har utfärdat en internationell arresteringsorder mot Telegrams grundare Pavel Durov, rapporterar Reuters och hänvisar till den ryska nyhetsbyrån Interfax.

Durov anklagas för att ha medverkat till terrorverksamhet. Enligt FSB har Telegram inte tagit bort kanaler som de menar används av ukrainska säkerhetstjänsten för att samordna terror och sabotage i Ryssland.

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Telegram har tidigare bötfällts av Ryssland
TT
FSB inledde en utredning mot Durov i februari i år (19 februari)
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Telegramgrundaren bor utomlands – appen viktig för ryssarna (24 februari)
www.theguardian.com
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