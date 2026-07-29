FSB efterlyser Telegrams grundare – anklagas för terror

Pavel Durov 2017. Telegramgrundaren är född i Ryssland men bor i dag utomlands.

Ryska säkerhetstjänsten FSB har utfärdat en internationell arresteringsorder mot Telegrams grundare Pavel Durov, rapporterar Reuters och hänvisar till den ryska nyhetsbyrån Interfax.

Durov anklagas för att ha medverkat till terrorverksamhet. Enligt FSB har Telegram inte tagit bort kanaler som de menar används av ukrainska säkerhetstjänsten för att samordna terror och sabotage i Ryssland.