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Pavel Durov. (Tatan Syuflana /AP/TT / AP)
Putins Ryssland

Durov efter efterlysningen: ”Har blivit förvirrade”

Av Adam Lindh
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Den ryska säkerhetstjänsten FSB har efterlyst Telegrams grundare Pavel Durov internationellt sedan han anklagats för att ha medverkat till terrorverksamhet.

Nu bryter Durov tystnaden. I ett uttalande säger han att FSB stämplat honom som extremist eftersom han vägrat att ”medverka till massövervakning och censur”, rapporterar exilryska The Moscow Times.

På Telegram skriver han att han enligt rysk lag numera är förbjuden att publicera innehåll på nätet efter att ha klassats som extremist.

”Ryska myndigheter verkar ha blivit förvirrade över vem som egentligen kan förbjuda vem från internet”, skriver Telegramgrundaren.

Pavel Durov i Förenade arabemiraten (ryska)
ru.themoscowtimes.com
FSB anklagar Durov för att ha underlättat terrorism
Reuters  · Ofta betalvägg
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