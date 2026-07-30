Durov efter efterlysningen: ”Har blivit förvirrade”

Den ryska säkerhetstjänsten FSB har efterlyst Telegrams grundare Pavel Durov internationellt sedan han anklagats för att ha medverkat till terrorverksamhet.

Nu bryter Durov tystnaden. I ett uttalande säger han att FSB stämplat honom som extremist eftersom han vägrat att ”medverka till massövervakning och censur”, rapporterar exilryska The Moscow Times.

På Telegram skriver han att han enligt rysk lag numera är förbjuden att publicera innehåll på nätet efter att ha klassats som extremist.

”Ryska myndigheter verkar ha blivit förvirrade över vem som egentligen kan förbjuda vem från internet”, skriver Telegramgrundaren.