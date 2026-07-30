Ryssland förlänger exportförbudet på bränsle
Ryssland förlänger exportförbudet för diesel och bensin som införts till följd av bränslebristen i landet, rapporterar Reuters med hänvisning till den ryska nyhetsbyrån Interfax.
Bränslebristen har uppstått efter Ukrainas upprepade attacker mot ryska oljeraffinaderier och oljelager.
Det har lett till bränsleransonering i flera ryska regioner och timslånga köer till bensinstationer i bland annat Moskva. På vissa håll har vakter satts in vid bensinstationerna för att upprätthålla ordningen.
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