Ryssland förlänger exportförbudet på bränsle

Köer till en bensinstation i Moskva den 30 juni.

Ryssland förlänger exportförbudet för diesel och bensin som införts till följd av bränslebristen i landet, rapporterar Reuters med hänvisning till den ryska nyhetsbyrån Interfax.

Bränslebristen har uppstått efter Ukrainas upprepade attacker mot ryska oljeraffinaderier och oljelager.

Det har lett till bränsleransonering i flera ryska regioner och timslånga köer till bensinstationer i bland annat Moskva. På vissa håll har vakter satts in vid bensinstationerna för att upprätthålla ordningen.