ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Köer till en bensinstation i Moskva den 30 juni. (Pavel Bednyakov /AP/TT / AP)
Ryska invasionenPutins Ryssland

Ryssland förlänger exportförbudet på bränsle

Av Adam Lindh
Publicerad:

Ryssland förlänger exportförbudet för diesel och bensin som införts till följd av bränslebristen i landet, rapporterar Reuters med hänvisning till den ryska nyhetsbyrån Interfax.

Bränslebristen har uppstått efter Ukrainas upprepade attacker mot ryska oljeraffinaderier och oljelager.

Det har lett till bränsleransonering i flera ryska regioner och timslånga köer till bensinstationer i bland annat Moskva. På vissa håll har vakter satts in vid bensinstationerna för att upprätthålla ordningen.

Reuters notis
Reuters  · Ofta betalvägg
I början av juli var det bränslebrist i 90 procent av landets regioner (10 juli)
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotell till sista minuten-priser med frukost och WiFi – från 980 kr/natt hos Elite Hotels
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenPutins RysslandEuropaRysslandUkrainaEnergi & råvaror