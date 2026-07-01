Qatars miljardplan gör debut som Air Force One

Det nya Air Force One har gjort sin ”jungfruflygning” med en sittande president ombord, när Donald Trump under onsdagen tog flyget till North Dakota.

Planet, en Boeing 747 värd omkring 3,9 miljarder kronor, donerades förra året av Qatar. Trumpadministrationen tog emot gåvan trots omfattande kritik och frågor om både etiken och lagligheten i att ta emot ett så värdefullt flygplan från ett annat land.

Under besöket i North Dakota ska Trump delta i en tågresa och en välkomstceremoni för att uppmärksamma USA:s 250-årsjubileum. Därefter väntar ett besök på det nyöppnade presidentbiblioteket som öppnats i Teddy Roosevelts namn, skriver CBS.