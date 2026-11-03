Stockholmsbörsen svängde fram och tillbaka utan några dramatiska rörelser på tisdagen. Vid stängning noterades mindre nedgångar för både de tyngsta indexen.



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Byggjätten NCC:s vinst var högre än väntat, samtidigt som orderingång och omsättning var lägre än väntat. Aktien klättrade över 3 procent.

Nummerupplysningsbolaget Truecaller rasade 15 procent efter tisdagens kvartalsrapport. Bolaget hade redan redovisat preliminära siffror som visar att försäljning och vinst föll under det tredje kvartalet. Ändå överraskas marknaden av vikande användartillväxt och en avsättning på 92 miljoner kronor för en skattetvist i Indien.

E-handlaren Boozts försäljning ökade rejält i det tredje kvartalet och bolaget ser även ett starkt fjärde kvartal framför sig. Aktien tappade trots det 4 procent.

Medicinteknikbolaget Raysearch slog nytt försäljningsrekord under den gångna tremånadersperioden. Trots det minskade vinsten något och aktien rasade 15 procent.

Noba Bank visade upp en stark lånetillväxt i en rapport som överlag slog experternas förväntningar. Aktien steg drygt 2 procent.

Teknikkonsulten Rejlers vinst tyngdes under det gångna kvartalet av Irankrigets effekter i Förenade arabemiraten och försenade infrastrukturprojekt i Norge. Aktien föll 8 procent.

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