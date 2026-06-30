Rättegången mot Jonas Falk börjar – är inte på plats

I dag börjar rättegången mot Jonas Falk i Stockholms tingsrätt. Men huvudpersonen finns inte på plats i säkerhetssalen, utan var med på länk, skriver Aftonbladet.

– Han vill inte medverka och det behöver han inte förrän det är dags för hans förhör, säger rättens ordförande.

Falk misstänks ha smugglat 2,5 ton kokain från Sydamerika till Europa under 2021 och 2022. Han åtalas därför för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott.