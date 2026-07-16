Regeringen pressar EU att stå fast vid utsläppskrav

EU överväger att bromsa den planerade skärpningen av utsläppskraven på industrin, vilket kan bli förödande för svenska Stegra och SSAB. Anledningen är att kolstål behöver bli dyrare för att vätgasstål ska kunna bli lönsamt.

– Ju mer EU bromsar minskningen av utsläppsrätter desto sämre blir ekonomin för grönt stål, säger Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer till Dagens Nyheter.

Osäkerheten fick regeringen att skriva till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tidigare i veckan, enligt tidningen.

”Europeiska industrier har investerat miljarder utifrån ett etablerat politiskt ramverk”, skriver Ulf Kristersson (M) ihop med Finlands Petteri Orpo.