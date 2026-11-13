Regeringen planerar att vidta åtgärder för att stoppa ryska idrottare från att resa in i Sverige, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) enligt SR Ekot.

– Det handlar om att få på plats en ordning som gör att vi kan neka ryska idrottare inresa i Sverige och en ordning som gör att det kommer kunna gälla oavsett om man har visering från ett annat land eller inte, säger han.

Migrationsminister Johan Forssell (M) säger till TT att regeringen analyserar hur det ska gå till att stoppa ryska idrottare vid gränsen.

– Vi vill ju hitta sätt inom ramen för grundlagar och som inte är ministerstyre, för att säkerställa att inga ryska idrottare kommer till Sverige, även om de fått visering i annat land, säger han.

Målet är att en ny ordning ska vara klar innan Skid-VM i Falun i februari.