Rekordmånga smittade med ebola senaste dygnet
Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa växer. På ett dygn har lokala myndigheter rapporterat rekordmånga smittfall under en dag, skriver AP.
Landets motsvarighet till Folkhälsomyndigheten uppger att 72 fall bekräftades under ett dygn. Totalt har nästan 800 personer smittats av ebola sedan utbrottets början för en månad sedan. Av dem har minst 181 dött.
Mörkertalet kan dock vara stort eftersom myndigheterna befarar att utbrottet egentligen började före den 15 maj, då de första fallen bekräftades.
Insjuknandena har orsakats av den ovanliga ebolastammen Bundibugyo, för vilken det varken finns godkända behandlingar eller vaccin.
Ebolautbrottet — det gäller saken
- Det senaste ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa orsakas av bundibugyo-varianten som saknar både vaccin och behandling.
- Utbrottet har spridits till Uganda där flera fall har bekräftats.
- WHO har utlyst internationellt nödläge och varnat för att mörkertalet är stort samt att smittan sprids snabbare än vården hinner hantera.
- Väpnad konflikt, bristande infrastruktur och misstro mot myndigheter försvårar insatser och har lett till attacker mot ebolacenter.
- Flera grannländer har infört gränskontroller och skärpta inreseregler för att hindra vidare spridning.
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