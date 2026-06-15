Rekordmånga smittade med ebola senaste dygnet

Sjukvårdsarbetare saneras efter att ha hanterat en person med ebolaviruset.

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa växer. På ett dygn har lokala myndigheter rapporterat rekordmånga smittfall under en dag, skriver AP.

Landets motsvarighet till Folkhälsomyndigheten uppger att 72 fall bekräftades under ett dygn. Totalt har nästan 800 personer smittats av ebola sedan utbrottets början för en månad sedan. Av dem har minst 181 dött.

Mörkertalet kan dock vara stort eftersom myndigheterna befarar att utbrottet egentligen började före den 15 maj, då de första fallen bekräftades.

Insjuknandena har orsakats av den ovanliga ebolastammen Bundibugyo, för vilken det varken finns godkända behandlingar eller vaccin.