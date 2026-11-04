Republikanernas förkrossande nederlag i mellanårsvalet har utlöst en intern kris, rapporterar NBC News. Flera partiföreträdare talar om ett historiskt bakslag och ifrågasätter Donald Trumps framtid.

– Allt kommer att förändras nu. Vi går snabbt mot en framtid efter Trump. Det här är en total utklassning och vi kommer att få ett inbördeskrig, säger en republikansk strateg till kanalen.

Enligt Scott Howell, en republikansk kampanjstrateg i Texas, är väljarna förbannade – och framför allt är de arga på Donald Trump.

– Och när väljarna blir arga är det precis det här som händer. Det kallas demokrati, säger han till tv-kanalen.

Valnederlaget får också stora konsekvenser för presidenten. Demokraterna tar kontroll över kongressen och har redan aviserat granskningar av hans regering. Trump blir dessutom beroende av deras stöd för att få igenom sin politik.

Redan tidigt i morse stod det klart att Demokraterna säkrar majoritet i både senaten och representanthuset.