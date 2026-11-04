Amerikanerna har röstat nej till krig, hävdar Iran efter Demokraternas framgångar i mellanårsvalet. Landets chefsförhandlare Mohammad Bagher Ghalibaf menar att väljarna har vänt sig mot Donald Trumps krigföring.

”Oavsett om det handlar om samvetsskäl eller levnadskostnader har amerikanerna sagt nej till krig. Vi ställer oss bakom det budskapet”, skriver han på X.

Trump medger att kriget mot Iran kan ha påverkat valet, men ångrar inte beslutet att inleda det. Enligt presidenten är det snarare de höga oljepriserna än själva kriget som väljarna reagerar på.