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Moderaterna går i prideparaden. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

RFSL: Politiker måste ta tag i hbtq-intoleransen

Av Joel Malmén
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Ungas attityd mot hbtq-personer blir alltmer intolerant, skriver RFSL i en debattartikel i Aftonbladet.

En av tre unga är tveksamma eller negativa till att bo granne med homo-, bisexuella och transpersoner – en siffra som fördubblats på ett årtionde. En minoritet av unga anser nu att det är lika naturligt att vara homosexuell som heterosexuell, och unga killar är genomgående mer negativa.

Ulf Kristerssons regering tillträdde med ett tydligt mandat att se över trygghetspolitiken, och det är en central fråga även för oppositionen – nu måste attitydskiftet och hbtq-personers otrygghet bemötas politiskt, skriver RFSL.

”Vi föreslår ett kunskapslyft om hbtqi inom välfärd och rättsväsende, en statlig handlingsplan för avradikalisering, stärkt undervisning om hbtqi och demokrati i skolan och stärkt brottsförebyggande arbete i kommunerna.”

RFSL: Var tredje ung tveksam till att ha bisexuell granne
debatt · Aftonbladet

Om debattörerna

Lovise Brade, förbundsordförande RFSL

Elias Fjellander, förbundsordförande RFSL Ungdom

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