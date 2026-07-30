S- och M-toppar i bråk om mängdrabatt på brott

Ett bråk har brutit ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, skriver SvD. Upprinnelsen är äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenjes (M) X-inlägg om att det blir ”rabatt på våldtäkter, förnedringsrån och bedrägerier mot äldre” med en ny S-regering.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) håller med och säger att S inte gjorde något åt mängdrabatterna under sina senaste åtta år vid makten.

De får mothugg av Teresa Carvalho (S), rättspolitisk talesperson.

– Jag är förbluffad och beklämd över att se en annars rimlig person som Gunnar Strömmer göra sig till frontfigur för en sådan ohederlig desinformationskampanj, säger hon.

S vill också avskaffa mängdrabatten för allvarliga brott – bara inte enligt Tidöregeringens reformplan, som de anser vara ogenomförbar, enligt Carvalho.