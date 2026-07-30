V: Bygg 20 000 nya hyresrätter om året

Vänsterpartiet vill bygga 20 000 nya hyresrätter om året. Det skriver Andreas Lennkvist Manriquez, bostadspolitisk talesperson, i en debattartikel i Expressen.

Hyran ska sättas utifrån vad vanliga löntagare kan betala, inte markpriser eller marknadens vinstkrav, fortsätter han.

”Genom lägre markkostnader, statligt stöd och öppen konkurrens mellan byggaktörer kan vi pressa produktionskostnaderna och få i gång byggandet.”

V vill också frysa hyrorna tills bostadsmarknadens parter förhandlat fram ett nytt system med bättre skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Om ingen överenskommelse nås krävs ny lagstiftning, skriver Lennkvist Manriquez.