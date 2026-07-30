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Illustrationsbild. (Pontus Lundahl/TT)
Valet 2026Valrörelsen

V: Bygg 20 000 nya hyresrätter om året

Av Joel Malmén
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Vänsterpartiet vill bygga 20 000 nya hyresrätter om året. Det skriver Andreas Lennkvist Manriquez, bostadspolitisk talesperson, i en debattartikel i Expressen.

Hyran ska sättas utifrån vad vanliga löntagare kan betala, inte markpriser eller marknadens vinstkrav, fortsätter han.

”Genom lägre markkostnader, statligt stöd och öppen konkurrens mellan byggaktörer kan vi pressa produktionskostnaderna och få i gång byggandet.”

V vill också frysa hyrorna tills bostadsmarknadens parter förhandlat fram ett nytt system med bättre skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Om ingen överenskommelse nås krävs ny lagstiftning, skriver Lennkvist Manriquez.

Andreas Lennkvist Manriquez Du ska kunna spilla makaroner i lugn och ro
debatt · Expressen

Om debattören

Andreas Lennkvist Manriquez (V), bostadspolitisk talesperson

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