L: Inga skärmar i låg- och mellanstadiet

Liberalerna vill fasa ut personliga datorer och surfplattor ur klassrummet på låg- och mellanstadiet, enligt ett pressmeddelande.

”När skärmar och sociala medier har ett järngrepp kring många barns fritid måste skolan vara en tydlig motvikt”, säger partiledaren Simona Mohamsson.

Digitala verktyg ska bara användas i skolan när de medför ett ”tydligt pedagogiskt mervärde”, enligt partiet.