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Simona Mohamsson. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

L: Inga skärmar i låg- och mellanstadiet

Av Joel Malmén
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Liberalerna vill fasa ut personliga datorer och surfplattor ur klassrummet på låg- och mellanstadiet, enligt ett pressmeddelande.

”När skärmar och sociala medier har ett järngrepp kring många barns fritid måste skolan vara en tydlig motvikt”, säger partiledaren Simona Mohamsson.

Digitala verktyg ska bara användas i skolan när de medför ett ”tydligt pedagogiskt mervärde”, enligt partiet.

L:s lista på skolförslag
pressmeddelande · www.liberalerna.se
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