Riksbanken höjer som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 2,00 procent. Bakom beslutet ligger en starkare konjunktur, stigande inflation i spåren av kriget i Mellanöstern och en svagare krona.

”Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig är det sannolikt att styrräntan höjs ytterligare det närmaste året”, skriver centralbanken i ett pressmeddelande.

Samtidigt pekar Riksbanken ut flera osäkerhetsfaktorer. Kriget kan bli långvarigt, ekonomin kan växa snabbare än väntat och omvärldens efterfrågan kan minska på grund av geopolitisk osäkerhet och oro kring AI-satsningarna.

Riksbanken ger ingen ny prognos den här gången utan lutar sig fortsatt mot räntebanan från september, som pekar mot att styrräntan höjs två gånger nästa år, till 2,50 procent.

Dagens höjning är den första på över tre år och samtidigt den första ränteförändringen på över ett år.